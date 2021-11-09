РИАМО - 9 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Химок Дмитрием Волошиным и пожелал ему успеха в выборах на второй срок. Конкурс пройдет 24 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Если есть желание, значит, все получится. Я хочу пожелать вам, во-первых, заручиться доверием, поддержкой. А, во-вторых, чтобы вы не уставали обеспечивать те перемены, которые ждут наши дорогие жители», — сказал Воробьев.

Волошин возглавляет округ с 2016 года. За этот период в Химках построили 11 школ, 20 детских садов, 8 объектов здравоохранения. Было отремонтировано 19 объектов здравоохранения. В медучреждениях установили свыше 200 единиц современного оборудования. Активно развивают дорожную инфраструктуру, реализуют программу «Чистая вода» и программу благоустройства.

Свыше 1,5 тыс. семей обманутых дольщиков получили ключи от жилья или денежные компенсации. До конца года планируют выдать ключи от квартир еще более чем 90 семьям.

«Мы всегда руководствуемся теми задачами, которые вы нам поставили, чтобы можно было эти перемены осуществлять. Стараемся делать так, чтобы люди работали в Химках, потому что есть маятниковая миграция в Москву. Как результат – за 5 лет в округе создали 31 тыс. рабочих мест. По объему отгруженных товаров прирастаем ежегодно не менее чем на 10-15%. Суммарные инвестиции в округ, учитывая строительство терминала в аэропорту Шереметьево, составили 350 млрд рублей», — рассказал Волошин.

В округе реализовали также более 30 инвестиционных проектов. Так, был открыт инновационный институт ядерной медицины, где предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь.

Волошин добавил, что в Химках ввели в эксплуатацию 26 новых автобусных маршрутов, обновили 90% подвижного состава. На особом контроле – реализация президентского проекта «Безопасные качественные автодороги».

«Что очень важно для нас — в 2023 году вместе с Москвой мы открываем по президентскому проекту МЦД-3. Это еще более высокая частота сообщений между нашими городами, еще большая доступность», — отметил Воробьев.

Качество образования также является важным вызовом для Химок.

«Сегодня большой запрос уже не только на факт существования школы, но и на качество образования. Мы уделяем особое внимание и начальному образованию, и среднему, и дополнительному. Это очень чувствительная тема, которая требует ежедневного участия в нашей работе», — подчеркнул Волошин.