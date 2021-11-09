РИАМО - 9 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Химок Дмитрием Волошиным и пожелал ему успеха в выборах на второй срок. Конкурс пройдет 24 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Если есть желание, значит, все получится. Я хочу пожелать вам, во-первых, заручиться доверием, поддержкой. А, во-вторых, чтобы вы не уставали обеспечивать те перемены, которые ждут наши дорогие жители», — сказал Воробьев.
Волошин возглавляет округ с 2016 года. За этот период в Химках построили 11 школ, 20 детских садов, 8 объектов здравоохранения. Было отремонтировано 19 объектов здравоохранения. В медучреждениях установили свыше 200 единиц современного оборудования. Активно развивают дорожную инфраструктуру, реализуют программу «Чистая вода» и программу благоустройства.
Свыше 1,5 тыс. семей обманутых дольщиков получили ключи от жилья или денежные компенсации. До конца года планируют выдать ключи от квартир еще более чем 90 семьям.
В округе реализовали также более 30 инвестиционных проектов. Так, был открыт инновационный институт ядерной медицины, где предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь.
Волошин добавил, что в Химках ввели в эксплуатацию 26 новых автобусных маршрутов, обновили 90% подвижного состава. На особом контроле – реализация президентского проекта «Безопасные качественные автодороги».
«Что очень важно для нас — в 2023 году вместе с Москвой мы открываем по президентскому проекту МЦД-3. Это еще более высокая частота сообщений между нашими городами, еще большая доступность», — отметил Воробьев.
Качество образования также является важным вызовом для Химок.
«Сегодня большой запрос уже не только на факт существования школы, но и на качество образования. Мы уделяем особое внимание и начальному образованию, и среднему, и дополнительному. Это очень чувствительная тема, которая требует ежедневного участия в нашей работе», — подчеркнул Волошин.
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