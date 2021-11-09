РИАМО - 9 ноя. Большие панды Жуи и Диндин, обитающие в Московском зоопарке, съедают более 30 кг пищи в день, в основном бамбук. Питание этих животных обходится в 40 тыс. рублей в сутки, сообщила в интервью РИАМО старший научный сотрудник зоопарка Елена Мигунова.

«Большие панды едят бамбук. В Московском регионе он, конечно, не растет – его нам раз в неделю доставляет специальный борт. К этому добавьте яблоки, морковку, цельные зерна, микроэлементы, минералы. Все это вместе обходится в кругленькую сумму порядка 40 тыс. рублей в день», - сказала Мигунова.

По ее словам, в 60-е годы вместо бамбука панды питались ивовыми ветками и кашами и чувствовали себя хорошо.

Мигунова также отметила, что не очень взрослые панды съедают по 35 кг бамбука в день плюс килограмм добавок.

С пандами в Московском зоопарке занимаются зоопсихологи. Они проводят тренинги, чтобы найти общий язык с животными и впоследствии комфортно их обследовать. Например, панд учат вставать на весы, а также на задние лапы – чтобы померить рост. По определенному жесту животное открывает пасть, и специалист может осмотреть его горло и зубы.

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков Европы. Его отрыли в 1864 году. Посетители впервые увидели большую панду в 1950-е годы, однако затем долгие годы панд в столичном зоосаду не было.

Идея вернуть бамбуковых медведей в экспозицию появилась в 2016 году и в апреле 2019 года в Москву прилетели Жуи и Диндин. Посмотреть на них можно в вольерном комплексе «Фауна Китая» на старой территории зоопарка.

Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).