РИАМО - 9 ноя. За прошедшую нерабочую неделю операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали более 230 тыс. вызовов, сообщает пресс-служба системы.

Во время эпидканикул на номер «112» ежедневно поступало порядка 33 тыс. вызовов. Больше всего вызовов было адресовано скорой медпомощи – более 81 тыс. обращений, полиции и ГИБДД – порядка 20 тыс. обращений, службе пожарной охраны – более 2 тыс. вызовов.

На территории региона Система-112 работает с 1 июня 2015 года. Она помогает оказывать помощь наиболее удобными для жителей и гостей Московской области способами. Для этого в системе работает свыше 3,6 тыс. специалистов – операторов, психологов, сурдопереводчиков, лингвистов.

По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.