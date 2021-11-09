РИАМО - 9 ноя. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которого обвиняют в развратных действия в отношении двух 12-летних девочек, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Известно, что в апреле этого года мужчина в общественном транспорте на территории Зеленоградского округа столицы совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, позднее он совершил аналогичные действия в отношении другой несовершеннолетней.

Дети рассказали о произошедшем родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.