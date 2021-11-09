РИАМО - 9 ноя. Россияне смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции в МФЦ с 16 ноября 2021 года, пишет kp.ru.
Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для многих граждан именно такой вариант удобнее.
За реализацию данной инициативы ответственными назначены Минцифры и Минздрав. Премьер подчеркнул, что данная услуга должна оказываться населению оперативно и без сбоев.
Ранее в официальном заявлении Минцифры и Минздрава России сообщалось, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса остаются прежними, никаких изменений в них не предусмотрено.
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