РИАМО - 9 ноя. Исследователь криптовалют Денис Смирнов предположил, что вскоре ожидается увеличение спроса на биткоин, но число предложений уменьшится.

Ранее биткоин подорожал до 68,4 тыс. долларов. Это исторический максимум цены.

«Если говорить о фундаментальных факторах роста, то здесь мог сыграть законопроект о инфраструктурной поддержке экономики на один с лишним триллион долларов, который был рассмотрен в Штатах (США - ред.). То есть будет очередное вливание денег в экономику, часть из которых будет направлена на криптовалютный рынок» – сказал Смирнов в эфире радио Sputnik.

Также он предположил, что в дальнейшем спрос на биткоин продолжит расти, при этом число предложений станет меньше.

«Я допускаю, что на горизонте 10 лет мы увидим биткоин в 10 раз выше текущей цены. В краткосрочной перспективе рынок может уйти на коррекцию, и мы снова увидим цифры около 30 тысяч долларов за биткоин или даже ниже», – сказал эксперт.