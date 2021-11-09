РИАМО - 9 ноя. Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с коллективом управляющей компании «ЛГЖТ» и проинспектировал степень его готовности к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Последний месяц осени и первый снег – подготовка к холодам выходит на финальную стадию. Управляющая компания «ЛГЖТ» обслуживает более 41% жилого фонда округа – это 884 МКД. У нее на вооружении более 80 единиц спецтехники и порядка 480 сотрудников, работает круглосуточная Единая диспетчерская служба, сформированы аварийные бригады. Закуплено достаточное количество противогололедного материала. Коллектив опытный, специалисты надежные – зиму должны пройти без серьезных проблем», – отметил Ружицкий.

Он также добавил, что при возникновении сложных погодных условий компания готова дополнительно привлечь до 100 человек рабочего персонала и 14 единиц снегоуборочной техники.

Ежедневно для уборки и содержания территорий в зимнее время используется моторизованная техника – трактора, самосвалы, роторные снегоуборочные машины, погрузчики.