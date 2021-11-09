РИАМО - 9 ноя. Половину стоимости за путевки в детские лагеря смогли вернуть более 5 тыс. родителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

В рамках президентской программы можно вернуть до 20 тыс. рублей, если путевка была куплена до 25 мая этого года.

«Родители могли подать заявление электронно через портал госуслуг, а кэшбек возвращался на карту системы «Мир». Ребята отдыхали как на территории нашего региона, так и на курортах Краснодарского края и Крыма», - добавила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

С 25 мая действует программа кэшбэка при оплате путевок в детский лагерь: она позволяет вернуть до 50% стоимости, но только при оплате картами «Мир». За путевки, которые купили до этой даты, тоже был обещан возврат — через госуслуги. Эта форма заработала 15 июня.