РИАМО - 9 ноя. Сотрудники ГИБДД Люберец до 14 ноября будут проверять соблюдение водителями правил перевозки опасных грузов, сообщили в службе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 8 по 14 ноября на территории Люберецкой ГИБДД проводится профилактический рейд «Опасный груз». В ходе него государственными инспекторами технического осмотра ОГИБДД проводятся проверки предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, усилен контроль за соблюдением водителями, осуществляющими перевозку опасных грузов, правил дорожного движения.

Особое внимание обращается на транспорт, осуществляющий перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ.

В ГИБДД напоминают, что за нарушение правил перевозки опасных грузов ст. 12.21.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность.