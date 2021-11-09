РИАМО - 9 ноя. Система отопления в Москве скорректирована после похолодания. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во вторник в Московский регион пришло похолодание. Синоптики прогнозируют отрицательные температуры в течение дня.

«В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87-89 градусов Цельсия, что соответствует погодным условиям», – сообщил заммэра.

По словам Бирюкова, технологические режимы в системе городского теплоснабжения выбирают исходя из температуры воздуха. При этом специалисты мониторят прогноз погоды и на этом основании принимают решение о повышении или понижении температуры заблаговременно.

«Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков», - добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе выпал первый снежный покров. Его высота составила 1 см.