РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Коммунальщики подмосковного Подольска не выявили нареканий в содержании двора на Революционном проспекте, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству была проведена проверка содержания придомовой территории у дома №52/39 по улице Революционный проспект.

Содержание придомовой территории, в том числе и детских игровых площадок осуществляет управляющая организация «МУЖРП № 1». На момент проверки сотрудниками УК проводилась уборка территории.