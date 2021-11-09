РИАМО - 9 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 818 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших официально зафиксировали в Королеве (262), Одинцовском округе (221), Дмитровском округе (175), Люберцах (172), Сергиево-Посадском округе (126), Истре (117) и Ступине (110), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

93 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Клину, 89 – в Раменском округе, 80 – в Домодедове, 79 – в Ленинском округе, по 76 – в Орехово-Зуевском округе и Мытищах, 72 – во Фрязине, 69 – в Красногорске, 67 – в Солнечногорске, по 56 – в Талдомском округе и Шатуре, по 53 – в Жуковском и Луховицах, 52 – в Егорьевске, 50 – в Коломне, 46 – в Богородском округе, 44 – в Подольске.

По 35 случаев – в Павловском Посаде, Воскресенске, Ивантеевке и Лобне, 33 – в Серпухове, 32 – в Электрогорске, 29 – в Щелкове, по 27 – в Дзержинском, Кашире, и Краснознаменске, 26 – в Шаховской, 24 – в Балашихе, 20 – в Электростали, 18 – в Бронницах, 16 – в Долгопрудном, 14 – в Лыткарине.

По 12 – в Химках и Чехове, по 9 – в Можайском округе и Пущине, по 8 – в городском округе Пушкинский и Котельниках, по 7 – в Наро-Фоминском округе, Озерах и Серебряных Прудах, 5 – в Дубне, 3 – в Волоколамском округе, по 1 – в Рузском округе, Черноголовке, Лосино-Петровском и Реутове.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки не выявили в Зарайске, Звездном городке, Власихе, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 545 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 9 241 человек. Выздоровели и выписались 475 115 человек.

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