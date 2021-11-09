РИАМО - 9 ноя. Дальнейшие решения об ограничительных мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце текущей недели, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Период нерабочих продлился в Москве с 28 октября по 7 ноября. Сейчас в городе продолжают действовать некоторые ограничения: удаленка для 30% сотрудников компаний, домашний режим для пожилых и хронически больных, посещение театров и музеев по QR-кодам.
Также в городе приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для людей с хроническими заболеваниями и пожилых москвичей. Соцкарта будет разблокирована после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса.
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