РИАМО - 9 ноя. Дальнейшие решения об ограничительных мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце текущей недели, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Эта неделя для нас будет принципиальной. Посмотрим, какие показатели будут в конце недели. На основании анализа будем принимать решения по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация (с заболеваемостью коронавирусом - ред.) будет более-менее стабильная», – сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Период нерабочих продлился в Москве с 28 октября по 7 ноября. Сейчас в городе продолжают действовать некоторые ограничения: удаленка для 30% сотрудников компаний, домашний режим для пожилых и хронически больных, посещение театров и музеев по QR-кодам.

Также в городе приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для людей с хроническими заболеваниями и пожилых москвичей. Соцкарта будет разблокирована после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса.

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