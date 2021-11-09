РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 ноя. В октябре в подмосковном Королеве зарегистрировали более 170 новорожденных, сообщили в королевском управлении ЗАГС.

При этом почти 90% младенцев появились на свет в роддоме Королева.

В каждой шестой семье родились третьи дети, в шести семьях появились на свет четвертые дети, в одной семье – пятый ребенок и еще в одной семье родился седьмой малыш.

В городе появились две двойни - пара мальчиков и пара девочек.

Самыми популярными октябрьскими именами стали Максим, Александр, Даниил, София, Анна, Милана. В рейтинг редких имен вошли Лука, Мирослав, Григорий, Нова, Евангелина, Ариадна.