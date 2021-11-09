РИАМО - 9 ноя. Правоохранители задержали четверых сотрудников юридической фирмы в Москве, которые подозреваются в мошенничестве, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Известно, что подозреваемые открыли фирму, название которой схоже с наименованием одной из муниципальных структур. В Сети они разместили рекламу, где активно использовали символики госструктур. Клиентам фирмы они обещали решить решить любые проблемы.

«С посетителями заключали договоры и требовали заранее оплатить еще не оказанные услуги. При этом следователи выяснили, что никто из работающих в фирме юрисконсультов не имеет высшего юридического образования. После того как клиенты переводили деньги на счета компании, общение с ними прекращалось», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что известно о более 100 пострадавших. В основном это ветераны и пенсионеры. Полиция провела обыски по местам жительства руководителей и сотрудников компании.

Задержаны четверо. По данному факту возбуждено уголовное по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).