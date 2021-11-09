РИАМО - 9 ноя. Пользователям Сети стала доступна карта мест в Подмосковье, где в следующем году установят детские площадки по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

Карта размещена на портале правительства Московской области, посмотреть ее можно по ссылке.

В рамках реализации губернаторской программы в 2022 году на территории 56 городских округов обустроят 229 игровых комплексов. Адреса их размещения отмечены на карте точками. Для удобства карту можно приблизить.

Программа по установке детских площадок была запущена в Подмосковье в 2013 году. С тех пор в регионе появилось более 1,2 тыс. площадок. Места их установки жители выбирают в ходе голосования на интернет-портале «Добродел».