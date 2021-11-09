РИАМО - 9 ноя. Введенная система QR-кодов для вакцинированных граждан в Москве будет в дальнейшем совершенствоваться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы ввели QR-коды при посещении музеев и театров, мониторим ситуацию. Сам процесс работы с QR-кодами, эту систему будем совершенствовать», – сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

В столице 8 ноября закончился период нерабочих дней, который ввели из-за ухудшения ситуации с Covid-19, при этом ряд ограничений продолжает действовать.

В частности, посещение городских театров и музеев допускается только при наличии QR-кодов вакцинированных. Они также потребуются для посещения концертов и спортивных мероприятий численностью свыше 500 человек.

Ранее Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в Москве после эпидканикул улучшилась.

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