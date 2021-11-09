РИАМО - 9 ноя. Московский зоопарк создаст условия для размещения такого интересного и редкого вида птицы, как китоглав, сообщила в интервью РИАМО старший научный сотрудник зоопарка Елена Мигунова.

«Совсем недавно мы получили муравьеда, подготовив предварительно для него необходимые условия содержания. Сейчас нам бы хотелось получить в коллекцию удивительную птицу, отдаленного родственника пеликана – китоглава», - сказала Мигунова.

По ее словам, переговоры о получении китоглава начнутся после того, как в зоопарке соорудят вольер и воссоздадут необходимые условия для размещения редкой птицы.

Сейчас в Московском зоопарке живут около 12 тыс. особей, представляющих 1,2 тыс. видов и подвидов животных.

«Точно сказать нельзя, потому что у нас живут не только крупные звери и птицы, но и насекомые, пауки, кораллы. Некоторых по 100 особей, некоторых – по одной», - отметила Мигунова.

Она добавила, что исторически животные попадали в зоопарки из природы, но с середины прошлого века от этой практики начали отходить. Теперь большинство подопечных столичного зоосада – особи, которые родились в зоопарках.

Китоглав (королевская цапля) — крупная птица, размах крыльев которой может превышать 2 метра. Китоглав обитает в Восточной Африке.

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