РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска до 14 ноября в рамках профилактического мероприятия проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Профилактический рейд «Опасный груз» будет проводиться в целях профилактики ДТП и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов.

При проверке сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ, наличия внесенных в конструкцию изменений, не зарегистрированных в ГИБДД, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ, а также правилам перевозки опасных грузов.