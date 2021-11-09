РИАМО - 9 ноя. Порядка 100 тыс. человек сделали прививку от Covid-19 в столице за прошедшую неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве продолжается активная кампания по вакцинации. За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тыс. человек», – сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Градоначальник подчеркнул, что в рамках обязательной вакцинации сотрудников столичных компаний первым компонентом вакцины привились 80% от общей численности работников, а вторым – свыше 60%.

«Интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем уровне, но он мог быть значительно выше», – отметил мэр.

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