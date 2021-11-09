РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. Дом на 270 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Малина» в Красногорске, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Разрешения на ввод в эксплуатацию в Московской области на минувшей неделе получили 3 жилых дома и 4 нежилых объекта. Разрешения на строительство получили 3 жилых и 2 нежилых здания.

По итогам прошлой недели в регионе ввели в эксплуатацию 2 дома на 554 квартиры в составе ЖК «Пироговская ривьера» в поселке Пироговский Мытищ и жилой дом на 270 квартир в ЖК «Малина» в поселке Нахабино городского округа Красногорск.