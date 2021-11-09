РИАМО - 9 ноя. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве после периода нерабочих дней улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что объем госпитализаций в городе меньше, чем неделю назад, и это позитивная тенденция.
Кроме того, на 18% снизился объем пневмоний, в основном это Covid-пневмония. Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции в столице замедлился, отметил мэр.
За минувшие сутки в столице выявили 5287 новых случаев заражения Covid-19. Общее число случаев заболевания в Москве достигло 1 871 893.
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