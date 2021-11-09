РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Щелкова до 14 ноября будут проверять транспортные средства на наличие опасного груза, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В целях профилактики ДТП и пресечения нарушений перевозки опасных грузов до 14 ноября на территории Щелкова будет проводиться профилактический рейд «Опасный груз».

В ходе мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание обращается на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей необходимых документов.