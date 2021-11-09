Япония для европейца – страна в некотором роде загадочная, с совершенно непохожим укладом жизни, социальными нормами, нравами и обычаями. Каково быть русским в Японии, как японцы празднуют Новый год и относятся к беременным, а также почему они опасаются людей с татуировками, РИАМО рассказала Елена Томинэ, которая живет в Стране восходящего солнца уже два десятка лет.

Переезд в Японию

из личного архива Елены Томинэ из личного архива Елены Томинэ 1 из 2

Изначально я ехала в Японию на ограниченную по времени стажировку – не думала, что останусь тут жить. Я не из тех, кто мечтает выйти замуж за иностранца и уехать за границу в поисках лучшей жизни, просто судьба так сложилась.

Знакомство с Японией началось, когда я училась в Уральском университете на отделении международных отношений. После третьего курса я провела год в Осаке в университете иностранных языков по программе обмена студентами. Вернулась, стала бакалавром и поехала снова – на стажировку по программе японского Министерства образования. Там, в Осаке, закончила магистратуру. Пока училась, познакомилась со студентом, который изучал русский язык, и спустя пять лет отношений, из которых половина была на расстоянии, вышла за него замуж. Сейчас у нас трое прекрасных детей.

Мы живем в городе Хакодате, он находится на юге самого северного острова Японии –Хоккайдо. Город небольшой по сравнению с моим родным Екатеринбургом, но красивый, туристический. Самая известная достопримечательность – ночной вид с горы Хакодате, который входит в тройку лучших ночных видов Японии.

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Домохозяйка-грузчик

из личного архива Елены Томинэ

Когда я доучилась и вышла замуж, мне уже было 26 лет – я родила детей и занялась их воспитанием. Муж у меня государственный служащий, работает в городской администрации, но зарплата у него небольшая. В Японии не принято растрачивать деньги налогоплательщиков на зарплаты госслужащим. А так как детей у нас трое, мне пришлось подрабатывать.

Вот тут, наверное, вышел самый большой диссонанс ожиданий и реальности. Я пять лет работала грузчиком в экспресс-почте с 5:30 до 7:30 утра, после чего шла домой и приступала к своим обязанностям домохозяйки и матери троих детей.

Но потом я поняла, что моего здоровья уже не хватает, и бросила эту работу. После чего произошло буквально чудо: мне предложили стать преподавателем русского языка в местном университете. Сейчас я работаю там же, но этих денег маловато, нужно еще подработку искать. Я надеюсь на онлайн-уроки, ведь сейчас онлайн-образование резко развивается из-за пандемии – наберусь опыта и буду искать клиентов. А вообще я хотела бы выучить английский и работать гидом.

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Рабочие будни в Японии

из личного архива Елены Томинэ

В целом уровень благосостояния в Японии несколько выше, чем в России, хотя тоже есть и бедность, и нищета. Но нет, наверное, безнадеги какой-то. Терпением и трудом можно добиться сносного уровня жизни.

Есть и минусы, конечно. Взять, к примеру, работу допоздна – иногда это бывает не потому, что много дел, а потому что не принято уходить раньше начальника.

Еще один минус – полноценных отпусков, к которым мы привыкли, тут нет. Есть три дня летних каникул, их можно соединить с выходными, будет пять. Есть еще так называемая «Золотая неделя» в мае, когда подряд идут несколько национальных праздников. И в Новый год примерно три-пять дней выходных на усмотрение работодателя. Вообще всего 20 дней в год японский служащий может отдыхать без снижения заработной платы. Но эти дни нельзя брать все сразу, нужно разбивать на несколько маленьких отрезков.

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Особенности японского «Домостроя»

из личного архива Елены Томинэ

Отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой здесь местами совершенно не такие, как в России. Правил, вроде пропустить даму вперед в дверях, подать пальто или отодвинуть стул, нет. Зато есть правило, что женщина должна наливать спиртное мужчине, то есть как бы ухаживать за ним.

Помню случай в японской семье, в которой я жила две недели. Однажды мама в этой семье сильно заболела, ей было очень плохо. И вот мы сидим за столом – я, ее муж и двое детей, а она бегает между плитой и столом и в какой-то момент просто ложится на кухонный коврик. Я вскочила, хотела помочь ей, но отец семейства меня остановил и посадил обратно. Потому что я – гость, а она выполняет свой долг хозяйки дома.

Даже беременность – не повод отлынивать от обязанностей. Если семья идет на прогулку или пикник, то жена, даже если она беременна, тащит на себе всю поклажу и, возможно, еще толкает коляску с младшим ребенком. Я при этом присутствовала, тоже хотела помочь, понести вещи хотя бы. Но муж сказал: «У нас так не принято, ты отдыхай, а она справится сама».

Этот подход, кстати, я потом сама на себе испытала. Я была беременна, и мы пошли гулять со свекровью. Она взяла с собой складной стул, чтобы я могла присесть и отдохнуть. В итоге мне пришлось всю дорогу тащить этот стул на себе!

Помощь мужчины в домашних делах и с воспитанием детей все еще считается подвигом, хотя ощущаются попытки изменить общественное сознание. Например, есть популярная детская передача, там по сценарию троих детей учат готовить легкие блюда. Раньше там были только девочки, но недавно одну из них поменяли на мальчика. Потом было даже два мальчика и одна девочка. В общем, японское общество пытается перейти от чисто патриархального уклада к какой-то видимости равенства, но этот процесс медленный и сложный.

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Главный принцип – ответственность

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Я часто вспоминаю слова посла Японии в РФ на банкете перед отъездом на стажировку. Он сказал, что все живущие в другой стране проходят три стадии: восхищение, отторжение и принятие.

Когда ты только приехала и видишь, как на улицах чисто, – это восторг! Все улыбаются и говорят тебе спасибо – здорово! Сразу отмечаешь много хорошего. Потом наступает вторая стадия, когда ты начинаешь видеть недостатки. Например, все японцы до сих пор пользуются факсом. Дома у них отапливаются керосином.

Но вообще в японском обществе много плюсов. Нравится мне, например, ответственность людей перед обществом. Уважение друг к другу, хотя бы и только видимое. Запомнился один случай. Однажды мы ехали в гости к родственникам, за рулем был свекр, а он всегда ездит с превышением скорости – у нас везде ограничение 60 километров в час, на мой взгляд, неоправданное. Но когда мы въехали в городок, где главой полицейского отделения работал родной брат свекрови, свекр сразу снизил скорость до разрешенной, потому что, если поймают, будет неудобно: родственник полицейского нарушает правила! У нас в России, отметила тогда моя мама, все было бы наоборот.

К борьбе с распространением коронавируса японцы тоже отнеслись ответственно. Все стали ходить в масках прямо сразу же, с первого дня, как появился вирус. А вот вакцинация началась поздно – в июне этого года, но к нынешнему моменту у нас 70% граждан вакцинированы. Есть такой недостаток японского общества – важные решения принимаются долго. Но вот они раскачивались полтора года и бац, за три месяца все привиты.

При этом у нас не было жестких локдаунов. Все было в форме просьбы правительства к населению. У нас сейчас снимают все просьбы об ограничениях, потому что нет роста заболеваемости. Все привиты и вирус пошел на спад. Но все так же продолжают ходить в масках. И это при том, что в нашем городе вообще нет заболевших!

А тут я в соцсети вижу фото своей одноклассницы с концерта группы «Чайф» – тысячная толпа без масок. У меня шок, мне непривычно.

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Все продумано до мелочей

из личного архива Елены Томинэ

Еще в Японии, помимо вежливости и уважения к другим, мне нравится безопасность. Дети ходят в школу с шести лет самостоятельно. Я не боюсь отпускать своих, хотя все же немного волнуюсь: вдруг заблудится или на дорогу выскочит? Для этого у всех первоклассников на ранцах специальный желтый чехол – водители знают, что это первоклассник, он еще не привык и может вести себя неадекватно.

Маршрут от дома из школы родители рисуют на специальном листочке и сдают преподавателям. Все дети знают, что из школы они должны сразу идти домой, никуда не заходя и не отвлекаясь. В свою очередь родители, если ребенок вовремя не вернулся, должны позвонить в школу, сообщить об этом и выходить по маршруту навстречу. Из школы в это время выйдет учитель, таким образом поиски пропавшего ребенка начинаются сразу, что предотвращает большинство несчастных случаев.

Вообще в Японии на все исключительные ситуации есть инструкции – каждый четко знает, что нужно делать. Например, в случае сильного землетрясения я должна отключить отопление и газ и залезть под стол. Если я в высоком здании – выйти на улицу. После толчков я должна включить телевизор – там скажут, есть ли угроза цунами. И если она есть, то я точно знаю свое место эвакуации, а там в курсе, сколько человек примерно придет в случае чего, плюс есть запас еды, воды. Но у такой четкой продуманности есть и обратный эффект, если что-то пошло не так, и нет инструкции в голове – большинство японцев сразу теряются.

Отношение к иностранцам

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Японцы считают свой язык очень сложным, а свою культуру особенной. Они уверены, что иностранцы не способны ее понять, из-за этого происходят разные неприятные ситуации. Например, если у вас есть татуировка на видном месте, и вы планируете пообедать в ресторане, вас могут попросту не впустить. В Японии с татуировками ходят только якудза, и обычные посетители вас могут просто испугаться.

Или еще один пример взаимонепонимания. В стране много горячих источников, куда люди приезжают купаться, и в некоторые из них иностранцам вход запрещен. Японцы считают, что они не умеют себя вести и не соблюдают японские правила. Для нас в этих правилах тоже немало непонятного. Например, мужчины и женщины купаются полностью обнаженными, в раздельных комнатах. Но при этом маме разрешается привести с собой в женскую купальню мальчика возрастом 10-11 или даже 12 лет! Папа тоже может привести в мужскую купальню десятилетнюю дочь, что считается совершенно нормальным: это же ребенок, он еще не может сам нормально помыться.

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Белая ворона

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Вообще, я легко адаптируюсь, быстро ко всему приспособилась, и много лет меня все устраивало. А вот с недавнего времени резко стало не хватать праздника на Новый год – шампанского под елочкой в кругу семьи. Новый год в Японии совсем иначе празднуют, чем мы привыкли.

Елки японцы любят, но это символика католического Рождества. 25 декабря все елки убирают и достают японские традиционные новогодние украшения. 31 декабря в шесть часов вечера собирается семья, все провожают старый год, подводят итоги, смотрят по телевизору музыкальную передачу. А к 22:00 большинство уже спит.

Сроднилась ли я с Японией? Это очень сложный вопрос, на который нет однозначного ответа, хотя прожила тут уже двадцать лет, но. В бытовом плане – да. В социальном – я навсегда останусь иностранкой, белой вороной. Местное общество никогда не будет считать меня своей.