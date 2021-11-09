РИАМО - 9 ноя. На расстоянии порядка 100 км от границ России над Черным морем зарегистрированы полеты 2 американских стратегических бомбардировщиков B-1. Это произошло 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны РФ, полеты американских самолетов были выполнены для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации.

Американские бомбардировщики прилетели, чтобы принять участие в многонациональном учении сил НАТО.

Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик дальней авиации с крылом изменяемой стреловидности.