РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. Жители подмосковного Красногорска с 9 ноября могут поучаствовать в областной экологической акции, они смогут сдать макулатуру и заработать для округа экобаллы на посадку деревьев, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Областная экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» стартовала в Красногорске во вторник.

Сдать сырье на вторичную переработку можно в двух пунктах. С 9 по 18 ноября с 11:00 до 19:00 работает пункт в молодежном центре по адресу: Красногорск, ул. Речная, 20 корпус 1. С 12 по 13 ноября, а также с 17 по 18 ноября с 16:00 до 19:00 макулатуру можно будет сдать в пункте по адресу: поселок Нахабино, улица Чкалова, дом №7.

Количество собранной макулатуры будет переведено в экобаллы. На них округ получит саженцы деревьев, которые будут высажены в парках.

«Призываем желающих очистить свои шкафы и антресоли от накопившихся газет, журналов, брошюр и одновременно помочь природе присоединиться к этой значимой акции», - заключается в материале.