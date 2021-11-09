РИАМО - 9 ноя. Сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщает ТАСС.

«Меня задержали около здания саратовской областной думы несколько сотрудников полиции, причина – якобы совершение некого правонарушения два месяца назад», – сказал агентству Бондаренко.

Точная причина задержания народного избранника не сообщается. Официального комментария от МВД по факту произошедшего нет.

Ранее СМИ сообщали о том, что задержание Бондаренко связано с одним из инцидентов на избирательном участке во время сентябрьских выборов в Госдуму.