РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Более 8,4 тыс. жителей подмосковного Подольска приняли участие в международной акции «Большой этнографический диктант», которая проходила с 3 по 7 ноября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Большой этнографический диктант» - просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Он проходил в режиме онлайн.

В акции приняли участие 8 498 обучающихся, родителей и педагогов школ Подольска. Участники должны были выполнить задания в виде теста из 30 вопросов за 45 минут. Личный результат выполнения заданий в баллах (максимальная сумма баллов - 100) участник увидел сразу после окончания диктанта. Правильные ответы и типичные ошибки будут опубликованы 10 ноября.