РИАМО - 9 ноя. Метеорологическая зима придет в Москву в конце ноября – начале декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице климатическая зима обычно начинается 10 ноября. Именно в этот день среднесуточная температура в городе становится равна 0 градусов, а потом постоянно понижается.

В прошлом году начало метеорологической зимы в мегаполисе совпало с началом календарной, а в аномально теплый зимний период 2019-2020 годов она началась во второй половине января.

10 ноября впервые с начала холодного сезона в городе среднесуточная температура будет ниже 0 градусов, но 11 ноября средний температурный фон за сутки снова поднимется выше 0. Следующая волна холода придет в Москву только в конце недели. При этом период отрицательных температур будет длиться 3 дня, а затем ожидается новая волна тепла.

Неустойчивый характер погоды сохранится в мегаполисе до 20 ноября.

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