РИАМО - 9 ноя. На минувшей неделе дорожные службы адаптировали две остановки и два пешеходных перехода в городском округе Люберцы для удобства маломобильных групп населения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 1 по 7 ноября в рамках программы «Доступная среда» для удобства маломобильных групп населения выполнены работы по понижению бортового камня и установке тактильной плитки на 2 пешеходных переходах на улице Попова и 2 остановочных пунктах на улице Кирова», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что за минувшую неделю в соцсети и на портал «Добродел» поступило 38 обращений граждан, 28 из них касалось тематики содержания автомобильных дорог, 7 - ремонта, 3 - вопросов безопасности дорожного движения.

«Все обращения были отработаны в полном объеме в регламентные сроки», - подчеркнул Ружицкий.