РИАМО - 9 ноя. С начала текущего года семьи обрели 1,8 тыс. детей-сирот, проживающих в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Сейчас в Подмосковье числятся почти 4 тыс. приемных семей. При этом 177 появились в 2021 году.



«Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно», - сказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в области функционируют 70 таких школ, обучение прошли уже 1907 человек, а 483 взяли ребенка из детского дома.



Всего в регионе проживают свыше 23 тыс. детей-сирот, 16 тыс. из этих детей живут в замещающих семьях. Кроме того, свыше 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.