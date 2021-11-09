РИАМО - 9 ноя. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Тверского суда столицы в отношении ректора «Шанинки» Сергея Зуева и перевел его из-под домашнего ареста в СИЗО, там он пробудет до 7 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Зуев обвиняется в хищении бюджетных денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Сейчас он находится под домашним арестом, свою вину он не признал.

Вуз был исполнителем по договорам, согласно которым он обязался оказать услуги и выполнить для фонда работы в рамках ряда проектов. Фигуранты дела представили в фонд результаты исследований, которые фактически не были выполнены. Сообщники из числа сотрудников фонда обеспечили беспрепятственную приемку документов о выполнении работ.

В итоге свыше 21 млн рублей были перечислены фондом на расчетный счет образовательной организации и в последующем похищены.

По этому же делу проходит экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.