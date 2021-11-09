РИАМО - 9 ноя. Выставка «Шедевры Русского музея. «Смолянки» Дмитрия Левицкого» открывается 16 ноября в Государственном историческом музее в Москве. Для посетителей выставка станет доступна 17 ноября. Об этом сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Серия портретов «Смолянки» Дмитрия Левицкого будет впервые полностью представлена в Москве в Государственном историческом музее. До этого ее можно было увидеть только в Русском музее в Санкт-Петербурге.

«17 ноября выставка будет открыта для посетителей, потому что ее торжественное открытие будет проходить 16 ноября. А 17 ноября посетители уже смогут прийти на нее», — сказал Левыкин.

На выставке будет представлен цикл портретов «Смолянки». Данный цикл - это вершина творчества Дмитрия Левицкого, выдающегося портретиста второй половины XVIII века. Он входит в знаменитую тройку портретистов: Рокотов, Левицкий и Боровиковский. Цикл представляет собой семь портретов воспитанниц Смольного института.

«В портретах «Смолянок» переплелись слои истории: история жизни самого художника, история портретной живописи России. Также этот цикл – история женского образования в России. История жизни воспитанниц», - рассказал директор Русского музея Владимир Гусев.

Выставка приурочена к 150-летию Государственного исторического музея. Билеты можно приобрести на сайте музея. Стоимость билета — 400 рублей. Экспозиция будет работать 3 месяца.