РИАМО - 9 ноя. Температура предстоящей ночью в Москве может опуститься до минус 5 градусов, таким образом, эта ночь может стать самой холодной с начала осени, сообщается на сайте «Метеовести».

К вечеру вторника на дорогах и тротуарах мегаполиса появится ледяная корка, порывы ветра усилятся до 12-14 м/с.

Небольшая оттепель прогнозируется в городе 10 ноября.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, температура днем 10 октября будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами пройдут небольшие осадки. Скорость юго-западного ветра не превысит 6-11 м/c.

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