РИАМО - 9 ноя. Сотрудники полиции задержали 2 мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна в подмосковном Красногорске, сообщает Федеральное агентство новостей.

Убийство произошло 8 ноября в частном доме в деревне Гольево. Убийца проник внутрь и выстрелил 61-летнему Арутюняну в грудь из обреза ружья. Родственники отвезли раненого в больницу, но медики не смогли его спасти.

Преступники скрылись на «Газели» желтого цвета. Согласно данным полиции, транспорт принадлежит подмосковной логистической компании.

В настоящий момент оперативники выясняют, имеют ли сотрудники фирмы отношение к совершенному убийству.