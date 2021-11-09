РИАМО - 9 ноя. Жители столицы смогут выбрать пять лучших работ конкурса студенческих эссе «Москва глазами молодежи» на портале «Активный гражданин», голосование стартовало 9 ноября и продлится до 8 декабря, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно условиям конкурса, участникам нужно было написать эссе и снять минутный видеоролик. На выбор было предложено несколько тем для работ: «Представь себя в роли гида», «Digital-туризм. Новые идеи», «Я — лучший тревел-блогер», «Тренды молодежного туризма» и «Гостеприимный москвич».

«Сейчас совместно с проектом «Активный гражданин» мы начинаем следующий этап — голосование. Его участники будут выбирать те эссе, которые созвучны их идеям и мыслям. Не исключено, что нам удастся вдохновить даже кого-то из голосующих на творчество», - сказала зампред столичного комитета по туризму Алина Арутюнова.

Она отметила, что всего в рамках конкурса «Москва глазами молодежи» было получено 128 работ от студентов.

Участниками конкурса стали студенты Московского городского университета управления правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, Российского университета дружбы народов, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Финансового университета при правительстве Российской Федерации и других вузов.

В состав жюри конкурса вошли представители МГУ, комитета по туризму Москвы, комитета общественных связей и молодежной политики, а также музея Москвы. Члены жюри определили 10 финалистов, из которых пятеро по итогу народного голосования станут победителями.

«Наши «активные граждане» много знают о Москве, буквально сейчас они подтверждают это своими правильными ответами в викторинах о столице в рамках «Осеннего марафона». Поэтому работы участники голосования могут оценить как по форме, так и по содержанию», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

Победители конкурса получат призы, в числе которых награда комитета по туризму, экскурсия по Останкинской телебашне и экскурсия по Большой спортивной арене спорткомплекса «Лужники». Кроме того, победители попадут на второй этап конкурса, представляющий из себя стажировку в правительстве Москвы.

Конкурс эссе «Москва глазами молодежи» проводится в рамках серии мероприятий, приуроченных к Всемирному дню гида. Цель конкурса - привлечение молодежи с новыми идеями и популяризация профессий туристической сферы.