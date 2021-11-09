РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска поставило опытную партию твэлов для экспериментальных исследований в НИЦ «Курчатовский институт», сообщает пресс-служба предприятия.

АО «НИИ НПО «ЛУЧ» изготовило опытную партию твэлов на основе уран-циркониевого сплава для модульного реактора SMART. Работы выполнили в рамках договора с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». Твэлы предназначены для проведения критических экспериментов на стенде «Дельта» Курчатовского института для верификации расчетных кодов.

В ходе реализации проекта на мощностях АО «НИИ НПО «ЛУЧ» получили крупногабаритные слитки из сплава металлического урана и высокочистого йодидного циркония, необходимые для изготовления топливного сердечника твэла.

«В основе производства топливного сердечника лежит технология, которую успешно применили при производстве твэлов для конверсии активной зоны реактора ИВГ.1М в Республике Казахстан. Топливный сердечник твэла реактора SMART относительно ИВГ.1М отличается повышенным содержанием урана, это потребовало усовершенствования технологии. В результате получили гомогенный материал, отличающийся высокой степенью равномерности распределения делящегося элемента», – сказал руководитель проекта АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Владимир Солнцев.

Усовершенствованные твэлы отличаются повышенной теплопроводностью и энергоемкостью.