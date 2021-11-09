РИАМО - 9 ноя. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ с 10 ноября будет запущено новое светотехническое шоу, оно получило название «Главные архитекторы Москвы», сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«Новое светотехническое шоу, посвященное главным архитекторам Москвы, носит в первую очередь образовательно-просветительский характер. Через вклад каждого из зодчих мы следим за развитием города с начала ХХ века, когда Москва стала столицей СССР», - сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что в новом шоу будут использоваться все технические возможности павильона.

Световое представление будет продолжаться 10 минут.

«Данное шоу не будет включено в общий график показов, поскольку носит не развлекательный, а образовательный характер. Оно будет транслироваться для экскурсионных групп по запросу», - пояснил Левкин.

По его словам, на сегодняшний день в павильоне постоянно показывают 7 тематических шоу: «Я шагаю по Москве», «Мегаполис Москва», «Лучший город Земли», «Архитектурные стили Москвы», «История Москвы», «Москва Булгакова» и «Времена года».

Экскурсии по «Макету Москвы» проводят только по предварительной записи, максимальное число участников - 20 человек.