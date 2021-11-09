РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. На прошедшей неделе на 5 улицах городского округа Люберцы обустроили асфальтобетонные искусственные дорожные неровности, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В ходе проведения работы по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены работы по устройству 8 асфальтобетонных искусственных дорожных неровностей по улицам: Строителей, Южная, Урицкого, 3-я Красногорская, 8 Марта», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе выполнены работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов и автомобильных дорог. Площадь работ составила 115 кв. м.