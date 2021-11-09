РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Врачи стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы спасли жизнь 4-летнего ребенка, который подавился семечком, сообщили в пресс-службе медучреждения.

В стационарное отделение №3, в котором сейчас расположен ковидный госпиталь, прибежала жительница поселка с ребенком на руках. Девочка задыхалась и уже начала синеть. Из сбивчивых объяснений мамы выяснилось, что дочь «ела семечки, одно из которых, наверное, попало не в то горло».

Ребенка экстренно доставили в реанимацию. Заведующая хирургическим отделением Дарья Саенко провела экстренную коникотомию - сделала разрез в гортани, обеспечив доступ кислорода. Анестезиолог-реаниматолог Денис Куяров грамотно провел анестезию и интубацию трахеи для защиты дыхательных путей. Врачи удалили попавшее в дыхательные пути содержимое и остановили ларингоспазм. Состояние маленькой пациентки стабилизировалось.

По правилам оказывать медицинскую помощь в инфекционном стационаре можно только пациентам с коронавирусной инфекцией. В этом случае на чаше весов была жизнь ребенка. И врачи спасли девочку.

После операции девочку перевезли в детскую больницу. Сейчас ребенок идет на поправку.