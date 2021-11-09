РИАМО - 9 ноя. В историческом центре подмосковного Серпухова в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов выявили дом в аварийном состоянии, там сделали капремонт, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом №34/10 находится на улице Калужской. Здание расположено на земельном участке общей площадью порядка 800 кв. м около церкви Николы Белого, усадьбы Соллогубов, церкви Распятия.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что площадь здания — 200 кв. м, оно было построено в первой половине прошлого века. Оно когда-то было 6-квартирным жилым домом.

«После пожара было выполнено переселение жильцов. Последние несколько лет здание пустовало и находилось в аварийном состоянии. В рамках мероприятий по ликвидации и приведению в соответствие аварийных объектов было принято решение о капитальном ремонте строения», — сказал Гордиенко.

Он пояснил, что в установленном порядке была выполнена процедура перевода жилого здания в нежилое для размещения офисного центра. На сегодняшний день все работы, в том числе по благоустройству территории, закончены.

Также он отметил, что совместная работа профильных ведомств и муниципалитета позволила привести параметры данного объекта в соответствие с установленными требованиями законодательства, кроме того, здание больше не портит архитектурно-градостроительный облик города.

За 4 года в Серпухове выявили 114 объектов незавершенного строительства, из них 64 самовольно построенных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 67 объектов, что составляет 59% от общего количества.