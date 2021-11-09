РИАМО - 9 ноя. Более сотни застройщиков из регионов России и стран СНГ примут участие в бизнес-форуме Urban Week, который начнется 17 ноября в Москве в отеле Lotte Hotel. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Участников ждут только лучшие практики девелопмента и масштабная образовательная программа. Гости форума обсудят основные тренды и перспективы жилищного строительства в области архитектуры, благоустройства, квартирографии, технического и инженерного оснащения объектов, проработки концепции коммерческой составляющей и многое другое.

Насыщенный день завершит яркая торжественная церемония награждения федеральной премии по загородной недвижимости «Поселок года» и вечерний коктейль. В последующие 2 дня участники отправятся в property-туры по самым инновационным и знаковым комплексам Москвы, в том числе многократным победителям столичной премии Urban Awards.

Роскошный пятизвездочный Lotte Hotel на пересечении Нового Арбата и Садового кольца открылся в сентябре 2010 года. За годы работы он завоевал множество престижных международных наград и заслужил признание путешественников со всего мира. Специально для гостей форума отель предоставляет скидку на размещение.