РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. С 1 по 7 ноября в городском округе Люберцы подрядные организации очистили от граффити 26 остановок и дорожных знаков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках содержания автомобильных дорог проводились плановые работы по очистке и поливу проезжей части, пешеходных тротуаров, подземных переходов, а также по помывке остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений. За неделю дорожными службами вывезено 60 кубометров смета и 80 кубометров мусора», - отметил Ружицкий.

По его словам, за неделю было очищено 9 остановочных пунктов и 17 дорожных знаков.

Он добавил, что на прошедшей неделе в работах по содержанию автомобильных дорог было задействовано 86 дорожных рабочих и 38 единиц техники.