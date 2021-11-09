РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. Жителей Балашихи приглашают на встречу с администрацией округа и представителями ОАО «РЖД» по вопросу функционирования перехода через ж/д пути станции Балашиха, мероприятие состоится 10 ноября в 16:00, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Большое количество обращений поступает от жителей улицы Зеленой по поводу надземного пешеходного перехода у железнодорожной станции Балашиха.

«На протяжении нескольких лет компания РЖД ведет масштабную работу по увеличению транспортной доступности для жителей Подмосковья. В рамках реконструкции железнодорожных путей и строительства второго пути Горьковского направления реконструированы железнодорожные станции Стройка, Горенки и Балашиха», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что построены надземные пешеходные переходы, увеличена и продолжает расти интенсивность движения электропоездов. Все делается для того, чтобы пользоваться инфраструктурой РЖД было удобно и безопасно.

«В связи с тем, что поступает большое количество вопросов, 10 ноября в 16:00 в актовом зале Белоусовской школы (ул. Орджоникидзе, 14) администрацией города и представителями ОАО «РЖД» будет проведена встреча по вопросу функционирования перехода через ж/д пути. Приглашаю всех желающих жителей микрорайона принять в ней участие», - заключил Юров.