РИАМО - 9 ноя. Организатора ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) приговорили в Москве к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Хушкадам Солихов был задержан в октябре 2020 г. Мужчина вместе с сообщниками планировал совершить террористические акты на территории Москвы.

Деятельность созданной Солиховым террористической ячейки была пресечена в 2016 году. Ее члены арестованы и осуждены к длительным тюремным срокам.

У боевиков в ходе задержаний изъяли большое количество автоматического оружия и патронов, а также самодельные взрывные устройства.