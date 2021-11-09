РИАМО - 9 ноя. Во время нерабочих дней количество пожаров выросло на 19%, при этом смертность в результате возгораний осталась на прежнем уровне, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Режим нерабочих дней был объявлен в России на федеральном уровне с 30 октября по 7 ноября.

«Локдаун сказался, если сравнить период с 1 по 7 ноября прошлого года, мы получим рост (числа - ред.) пожаров на 19%, гибель людей — на том же месте. Я бы не сказал, что имеется какая-либо тенденция в этом ключе», — сказал Еникеев.

Он отметил, что больше всего пожаров, в которых погибают люди, происходит поздно ночью и утром.

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