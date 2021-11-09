РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье и столице до 12 часов 11 ноября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также на территории региона до 20 часов вторника действует аналогичный уровень опасности погоды из-за сильного порывистого ветра.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской области.

К вечеру вторника на дорогах Московского региона прогнозируют гололедицу.

10 ноября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, прогнозируется гололедица. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c. Температура ночью ожидается от минус 5 до минус 3 градусов, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.

Немного потеплеет 11 ноября. Температура ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем – от плюс 2 до плюс 4 градусов. При облачной погоде прогнозируются небольшие осадки по Московской области, местами умеренные. Пройдут снег, мокрый снег и дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 м/с.

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