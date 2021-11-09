РИАМО - 9 ноя. В Дмитровском городском округе неиспользуемое здание реализовали на торгах за 1,77 млн рублей в рамках выполнения прогнозного плана приватизации областного имущества в 2021 году, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Реализованное здание имеет площадь 212,3 кв. м и располагается на улице Конярова в городе Яхроме. Ранее объект числился за медицинским учреждением, которое не использовало его и вернуло собственность в казну Московской области.

Невостребованное имущество включили в прогнозный план приватизации для вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета Подмосковья, в результате продажи в региональный бюджет поступит 1,77 млн рублей.

Торги по продаже объекта недвижимости прошли на электронной площадке Российского аукционного дома.