Московский зоопарк – это своего рода город в городе, где постоянными обитателями являются животные, а люди только приходят к ним в гости. О том, как устроен этот сложный мир изнутри, РИАМО рассказала Елена Яковлевна Мигунова, старший научный сотрудник Московского зоопарка.

– Елена Яковлевна, сколько животных содержится в Московском зоопарке?

– Точно сказать нельзя, потому что у нас живут не только крупные звери и птицы, но и насекомые, пауки, кораллы. В настоящий момент коллекция Московского зоопарка насчитывает 1 200 видов и подвидов животных и порядка 12 000 экземпляров. Некоторых по 100 особей, некоторых – по одной.

– А как животные попадают в зоопарк?

– Исторически животные попадали в зоопарки из природы, но где-то с середины прошлого века эта практика пошла на убыль. Стало понятно, что в природе животных остается все меньше, и это ни к чему хорошему не приведет. Теперь большинство наших подопечных – те, кто уже родились в зоопарках.

Конечно, бывают редкие исключения. Например, есть программа по спасению животных, попавших в беду. Так, в 2021 году Московский зоопарк принял двух белых медведиц из природы. Это были совсем еще детеныши, и на воле они бы не выжили. Жалко, что пришлось их изымать из естественной среды обитания, но радостно, что удалось им спасти жизнь, продлить, в общем-то, род, потому что это молодые самки. Кроме того, эти животные имеют большую генетическую ценность – то, что мы называем «свежей кровью». Они внесут большой вклад в развитие популяции в неволе.

Также мы участвуем в различных природоохранных программах, например, существует EAZA Ex-situ Programme (EEP) – европейская программа по исчезающим видам. Она контролирует популяции, рекомендует, куда переместить животное, откуда взять, с кем поменяться, чтобы эта популяция увеличивалась.

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– То есть на животных зоопарков ведется общая картотека?

– Да, ведутся племенные книги, и это можно сравнить с родословной каких-нибудь королей, так как там учтено все: генетический и демографический анализ, где, когда и кто родился, у кого какие гены, кого с кем скрещивать ни в коем случае нельзя, потому что они близкая родня, у кого какое-то наследственное заболевание проявилось…

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– Как вы подбираете животных для зоопарка?

– Один из важных аспектов – экспозиционное ли это животное. Нам все-таки важно заботиться и о посетителях, чтобы зверь выигрышно смотрелся в вольере, чтобы у него было интересное поведение.

Также мы смотрим на возможности размещения – можем ли мы обеспечить животному адекватные условия содержания. Если какому-то виду нужны два гектара территории, а мы не в состоянии предоставить подобные условия для размещения, то мы не сможем претендовать на получение этого животного в свою коллекцию.

Фото предоставлено Московским зоопарком Фото предоставлено Московским зоопарком 1 из 2

– Какого обитателя зоопарк хотел бы заполучить?

– Мы стараемся сделать ставку на интересный, редкий вид, которому требуется не очень много места. Совсем недавно мы получили муравьеда, подготовив предварительно для него необходимые условия содержания.

Сейчас нам бы хотелось получить в коллекцию удивительную птицу, отдаленного родственника пеликана – китоглава. Пока его вольер только в планах, но как только мы поймем, что сможем воссоздать необходимые условия размещения, учитывающие биологические особенности животного, сразу начнем переговоры о его получении.

– А какое самое редкое животное в зоопарке?

– Пожалуй, это дальневосточный леопард. Это вообще одно из самых редких животных на планете и самая редкая дикая кошка. В природе их осталось чуть больше 70. Но в разных зоопарках мира тех же дальневосточных леопардов чуть больше сотни, и это позволяет надеяться, что зоопарки помогут подвиду избежать гибели. Мы – член Европейской Ассоциации зоопарков, нашими общими усилиями поддерживается генофонд.

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– Можно ли потом выпустить этих животных сразу в дикую природу?

– Есть виды очень примитивные, как рыбки или улитки. Подготовил им место жительства, высадил куда-то в водоем, они там прекрасно приживаются. У зоопарка такой опыт есть: мы так вернули в природу исчезающих сирийских чесночниц – это такая маленькая лягушка – и малоазиатских тритонов.

Но, конечно, с высокоразвитыми животными, такими как дальневосточный леопард, все гораздо сложнее. Наших подопечных в природу выпускать нельзя: в зоопарке они каждый день видят людей, они их не боятся, не умеют сами добывать себе пищу. Должен быть промежуточный этап – специальные станции, на которых животные с детства учатся жить в дикой природе. Там они минимально общаются с человеком, учатся находить себе убежище, пропитание, только после этого они могут быть выпущены в дикую природу. Поэтому леопарды, которых мы содержим, – это дедушки или прадедушки тех особей, что попадут в природу. Но это на самом деле реальность. Наши лошади Пржевальского участвуют в такой программе, и в степях заповедника они живут уже практически в природе.

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– Кормить весь этот зоопарк – тоже, наверное, непростое дело?

– Да, кормление – это особый вопрос. Например, большие панды едят бамбук. В Московском регионе он, конечно, не растет – его нам раз в неделю доставляет специальный борт. К этому добавьте яблоки, морковку, цельные зерна, микроэлементы, минералы. Все это вместе обходится в кругленькую сумму порядка 40 тысяч рублей в день. А в 60-е годы, когда о поставках бамбука не было и речи, панды питались ивовыми ветками, кашами и, в общем, неплохо жили.

Фото предоставлено Московским зоопарком Фото предоставлено Московским зоопарком 1 из 2

– Кто занимается кормлением в зоопарке?

– У нас много лет работала лаборатория кормления животных, которая досконально изучала питание каждого вида и разрабатывала рационы. Ну, а сейчас существует международная база данных зоопарков по кормлению животных. Основываясь на этих данных, составляются рационы для любого вида.

Сейчас у нас есть кормокухня – это большое здание, куда каждый день поставляются корма. Сами корма готовят и на кормокухне, и непосредственно в отделах. Надо знать не только то, кого и чем кормить, но еще и в каком виде. Например, яблоко один зверь съест целиком, кому-то надо его на кусочки порезать, кому-то потереть на терке, а кому-то выжать из него сок.

В отделах работают зоологи и киперы – рабочие, которые ухаживают за животными, теснее всех с ними общаются, знают все их особенности, повадки. Как раз киперы решают, как, кому и что выдавать.

– У зверей традиционный режим питания – завтрак, обед, ужин?

– Нет, ведь в природе не бывает никакого режима: большая часть времени у животного уходит на поиски пищи. Поэтому наши киперы и зоологи постоянно что-то придумывают. Например, крупным обезьянам дают пластиковую бутылку с кормом, в которой прорезаны отверстия. В природе обезьяна достает еду из трещин в коре дерева, в зоопарке она должна достать свой корм пальцами через эти дырочки в бутылке. Кому-то еду раскидывают по всему вольеру, чтобы они включали обоняние, бегали и разыскивали корм. Для нас очень важно, чтобы животные не скучали и могли реализовать свое природное поведение.

Фото предоставлено Московским зоопарком Фото предоставлено Московским зоопарком 1 из 2

– Какое количество корма потребляют обитатели зоопарка за день?

– Могу привести только отдельные примеры. Скажем, не очень взрослые панды съедают по 35 килограммов бамбука в день плюс кило добавок. Слоны – огромные животные, они в качестве корма получают сено, траву, ивовые ветки, овес, отруби, овощи и немного фруктов и в итоге наедают почти на 7,5 тысяч рублей в день.

У нас на кормокухне есть такое граффити: какое количество корма съедает животное относительно собственного веса. И вот, например, ежик съедает за сутки треть своего веса, слон меньше 10%, а какая-нибудь крупная змея может питаться раз в неделю или даже раз в месяц.

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– Расскажите, как звери чувствуют себя в неволе? Не угасают ли у них инстинкты?

– У нас был такой случай, когда мама-орангутан, искусственница, родила детеныша. Орангутаны животные высокоразвитые, у них не все построено на инстинктах. Другое дело рыбка – вылупилась из икринки и уже живет взрослой жизнью. А эту будущую маму-орангутана в младенчестве выращивали люди, кормили из бутылочки, она не росла при маме, и мама не учила ее всем премудростям. Так что она просто не знала, с какой стороны к своему ребенку подступиться, как его взять. В общем, она его отложила в сторону. И наши киперы совершили подвиг, я считаю. Они не просто взяли этого детеныша и выкормили, они все это делали 24 часа в сутки на глазах у мамы. Она все это видела, ей его все время подносили, и, когда ему было уже несколько месяцев, у нее вдруг появилось молоко, она потребовала сына и докормила его сама. Это помогло ему вырасти полноценным животным с нормальным поведением.

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– Какие ошибки чаще всего совершают посетители зоопарка?

– Очень часто происходит очеловечивание животных. Мы почти все склонны оценивать поведение животных по-человечески, приписываем им свою мотивацию, свою психологию.

Нас часто спрашивают, какой подарок вы сделали животному на день рождения. Да, мы отмечаем дни рождения иногда. Есть у нас, например, жираф Самсон, которому 28 лет. Это уже история зоопарка, просто живая хронология. Мы используем этот день рождения, чтобы рассказать людям о жирафах, об их особенностях, о том, как их сохраняют. Для самого жирафа этот день точно такой же, как вчерашний или завтрашний. Мы можем вынести торт панде на день рождения, но это для посетителей, а не для самих панд.

А иногда очеловечивание может привести к серьезным последствиям. Сейчас люди приезжают в экзотическую страну, там на острове обезьянки. Говорят: «Ой, она улыбается! Показывает нам зубки!» Нет, она вам не улыбается дружелюбно, она вам свою агрессию показывает, может укусить. А когда она вытягивает губы в трубочку – это, наоборот, проявление симпатии. Если этого не знать и считать, что обезьянка вам улыбнулась, то можно пальца лишиться.

И еще проблема: у нас люди очень сердобольные, часто хотят покормить зверушку. А мы все время убеждаем посетителей, что животных хорошо кормят, что у них сбалансированный рацион. И если вы угостите их сосиской, хлебом или абрикосом, это может привести к ожирению или облысению. У енотов от неправильной пищи лысеют хвосты, например. Даже можно, не желая того, убить животное, если оно подавится косточкой или неправильно порезанной морковкой.

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– А что может сделать посетитель, чтобы помочь животным?

– Можно взять шефство над обитателями зоопарка. Этот проект начался практически с первых дней существования зоопарка, 157 лет назад. Император Николай II и его супруга Александра Федоровна были одними из первых меценатов. Император Александр II подарил слона, Чехов подарил мангустов, многие помогали деньгами.

Опекуном может стать целая компания, один человек или даже ребенок. У нас такие случаи были. Например, родители дочке дарили на день рождения табличку «Света Соболева опекает соболя». Или девочка по имени Соня опекала африканских сонь.

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– У зоопарка есть штатные зоопсихологи. Чем они занимаются?

– Наши зоопсихологи работают в секторе научных исследований, изучают поведение млекопитающих в неволе. А уже на базе этого знания обогащают среду и поведение наших животных.

Я говорила, что еду им дают не просто в миске по часам, а именно исходя из того, как тот или иной вид добывает пищу в природе. Взять, например, росомаху. Это очень подвижный зверь, хорошо решающий задачки на сообразительность, обладающий острым зрением и слухом. И ему по всему вольеру, в самые разные места раскладывают «вкусные задачки». Он носится, все нюхает – пока весь этот квест не пройдет, он не успокоится. И все это на глазах публики – им интересно наблюдать. Придумывается это все как раз нашими специалистами по зоопсихологии и поведению животных.

Кроме того, у нас с животными занимаются, проводят тренинги. Например, панду обучают вставать на весы – она получает кусочек морковки за это. Встали на задние лапы – померили рост. Подали знак рукой – животное открывает пасть, можно осмотреть горло, небо, зубы. По определенному знаку зверек может лечь на живот. Это очень важная поза, если надо сделать рентген или УЗИ, – так все органы будут видны. Такие тренинги помогают найти общий язык с животным, чтобы потом его наименее травматично обследовать.

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