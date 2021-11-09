РИАМО - 9 ноя. Свыше 700 единиц специальной техники для очистки дорог от снега и льда обеспечат обслуживание федеральных дорог Подмосковья в зимний период, сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного проезда для обслуживания федеральных трасс региона заготовили более 250 тыс. тонн противогололедных материалов, а также обеспечили работу 44 пескобаз.

Дорожная обстановка на подведомственной федеральной сети дорог постоянно отслеживается, для этого на трассах работают 78 автоматизированных систем метеорологического контроля и 32 поста видеоконтроля.

Данные о погодной обстановке, состоянии покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр. Это позволяет оперативно координировать действия дорожных служб и своевременно усиливать работу на сложных участках.